Дональд Трамп уверен, что и РФ выгодно мирное соглашение.
Киевскому режиму придется пойти на мирную сделку, поскольку у страны не осталось выбора. Такое заявление на встрече с журналистами сделал президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, вот что произойдет. Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, чего он ждет от Киева. Американский лидер добавил, что Россия в его понимании также нацелена на заключение сделки, пишет ТАСС.
Ранее Вашингтон потребовал от украинских властей согласия на быстрое прекращение огня, пишет RT. Это одно из главных условий сделки по поставкам редкоземельных металлов, передает «Национальная служба новостей». Основные аспекты договоренностей по урегулированию конфликта США и Украина обсудят в Эр-Рияде, отмечает телеканал 360. На фоне неудач в переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским, подготовка американского правительства ко встрече с российским лидером Владимиром Путины резко ускорилась, заметил «Царьград».