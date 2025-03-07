Трамп: Украине придется пойти на мирную сделку

«Я думаю, вот что произойдет. Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, чего он ждет от Киева. Американский лидер добавил, что Россия в его понимании также нацелена на заключение сделки, пишет ТАСС.