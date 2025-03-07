SANA: в Сирии убили экс-главу службы воздушной разведки

Ранее URA.RU сообщало, что в Сирии произошло массовое восстание алавитов, сторонников Башара Асада, против нового правительства. Столкновения между правительственными войсками и алавитами развернулись в Латакии и других ключевых точках региона. В Джабле, родном городе семьи Асада, убиты минимум 13 боевиков. Восстание началось после попытки солдат нового правительства провести зачистку в одной из деревень Латакии, что вызвало ответный обстрел и протесты в соседних населенных пунктах, включая Джаблу и Хмеймим, где находится российская авиабаза.