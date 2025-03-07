В Льговском районе Курской области женщину ранило миной «лепесток»

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, в настоящий момент её жизни ничего не угрожает. Он также обратился к жителям области с просьбой не ходить в «серую зону».
«Дорогие друзья, хочу вновь предостеречь всех вас! Противник применяет коварные методы, чтобы причинить вред мирным людям, разрушить инфраструктуру и дома. Пожалуйста, избегайте возврата в “серую зону” — это реальная угроза вашему здоровью и жизни!» — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил, что Киев перемещает боеспособные подразделения, снимая их с других участков фронта, в сторону Курской области. Он отметил, что ситуация в приграничных районах Курска стала критической.