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Пропавший 18 лет назад подросток пришел в паспортный стол взрослым мужчиной

В 2007 году Дмитрий ушел гулять и не вернулся домой.

Источник: Аргументы и факты

Подросток, пропавший без вести 18 лет назад, появился в паспортном столе уже в виде взрослого мужчины. Дмитрий был задержан в Санкт-Петербурге, как сообщили источники РЕН ТВ.

В 2007 году, когда Дмитрию было 14 лет, он ушел на прогулку и не вернулся домой. В результате он был объявлен в федеральный розыск как пропавший без вести.

Спустя почти два десятилетия, 32-летний Дмитрий пришел в паспортный стол для получения документов, где его и задержала сотрудница правоохранительных органов.

Ранее в Омской области удалось найти 17-летнюю девушку, которая пропала почти два года назад. Девушка ушла из дома в селе Индейка Калачинского района в сентябре 2023 года.