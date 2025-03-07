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У похитителей бойца СВО в Екатеринбурге нашли ружье, автомат и винтовку

Следственные органы возбудили уголовное дело из-за похищения 19-летнего жителя Екатеринбурга.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области.

«МК-Урал» ранее писал, что трое парней похитили 19-летнего участника спецоперации из-за долга в 50 тысяч рублей. Инцидент произошел в Екатеринбурге, в квартире дома на улице 40 лет ВЛКСМ.

Участника СВО завели в вышеуказанную квартиру. Там угрожали автоматом Калашникова и пистолетом, требуя деньги. Полицию вызвала знакомая похищенного.

По версии следствия, подозреваемые с конца февраля по начало марта предъявляли требования имущественного характера 19-летнему знакомому. 4 марта они совершили его похищение с целью склонить к выполнению требований.

Дело возбуждено по ст. 126 УК РФ (Похищение человека) и ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

"В жилище, где подозреваемые были задержаны, представители МВД обнаружили корпус от гранатомета РПГ без заряда, пневматическую винтовку, охолощенный автомат Калашникова, травматический пистолет, охотничье ружье и двуствольный травматический пистолет, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.