У похитителей бойца СВО в Екатеринбурге нашли ружье, автомат и винтовку

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области.
«МК-Урал» ранее писал, что трое парней похитили 19-летнего участника спецоперации из-за долга в 50 тысяч рублей. Инцидент произошел в Екатеринбурге, в квартире дома на улице 40 лет ВЛКСМ.
Участника СВО завели в вышеуказанную квартиру. Там угрожали автоматом Калашникова и пистолетом, требуя деньги. Полицию вызвала знакомая похищенного.
По версии следствия, подозреваемые с конца февраля по начало марта предъявляли требования имущественного характера 19-летнему знакомому. 4 марта они совершили его похищение с целью склонить к выполнению требований.
Дело возбуждено по ст. 126 УК РФ (Похищение человека) и ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
"В жилище, где подозреваемые были задержаны, представители МВД обнаружили корпус от гранатомета РПГ без заряда, пневматическую винтовку, охолощенный автомат Калашникова, травматический пистолет, охотничье ружье и двуствольный травматический пистолет, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.