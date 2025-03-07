Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шеф Пентагона раскрыл, когда США возобновят помощь Украине

Президент США Дональд Трамп намерен принять решение о продолжении оборонной помощи Украине, как только Киев продемонстрирует реальную приверженность мирному процессу. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Глава Пентагона заявил, что окончательное решение будет за Трампом.

Президент США Дональд Трамп намерен принять решение о продолжении оборонной помощи Украине, как только Киев продемонстрирует реальную приверженность мирному процессу. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Президент США с самого начала дал понять, что пауза в поддержке обусловлена необходимостью убедиться в искреннем намерении Украины двигаться по пути к миру. В конце концов президент определит, но пока на паузе», — отметил Хегсет в своем обращении к журналистам.

Шеф Пентагона добавил, что Вашингтон с интересом наблюдает за действиями украинских властей. И уже видит обнадеживающие признаки.

В свою очередь, Государственный департамент США приветствовал недавние заявления Зеленского. Руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс подчеркнула стремление украинского лидера к созданию надежных основ для дальнейшего сотрудничества.

Ранее Зеленский объявил о готовности Украины работать совместно с международными партнерами. Среди первых шагов он назвал прекращение военных действий на море и установление контроля над безопасностью в небе. По словам Зеленского, ключевая цель — полное прекращение ударов по гражданской инфраструктуре и обеспечение безопасного судоходства в Черном море.