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20-метровый столб огня сняли на видео в Атырауской области: на месторождении случилось ЧП

В четверг, 6 марта, на месторождении Западная прорва в Атырауской области произошел выброс газа, из-за чего над месторождением появился столб огня, передает NUR.KZ.

Источник: t.me/Petro_council

Видеоролик с места ЧП опубликовал Telegram-канал PetroCouncil.

По данным авторов поста, произошло возгорание газа, высота факела составила около 20 метров.

Ситуацию прокомментировали в АО «Эмбамунайгаз», которому принадлежит скважина. Комментарий появился в Telegram-канале компании.

По данным компании, после перфорации при спуске насосно-компрессорной трубы произошло проявление газа, что привело к выбросу.

«Жертв и пострадавших нет. Оперативный штаб ЭМГ принял срочные меры: территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.