20-метровый столб огня сняли на видео в Атырауской области: на месторождении случилось ЧП

Видеоролик с места ЧП опубликовал Telegram-канал PetroCouncil.
По данным авторов поста, произошло возгорание газа, высота факела составила около 20 метров.
Ситуацию прокомментировали в АО «Эмбамунайгаз», которому принадлежит скважина. Комментарий появился в Telegram-канале компании.
По данным компании, после перфорации при спуске насосно-компрессорной трубы произошло проявление газа, что привело к выбросу.
«Жертв и пострадавших нет. Оперативный штаб ЭМГ принял срочные меры: территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.