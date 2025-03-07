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SANA: в Латакии ввели комендантский час из-за столкновений

Комендантский час будет действовать до 10:00 утра пятницы.

Источник: Аргументы и факты

Комендантский час был введен в сирийской провинции Латакия в ответ на столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента Башара Асада, сообщает сирийское государственное агентство SANA, ссылаясь на заявление местной администрации.

В документе говорится, что управление общей безопасности Латакии установило комендантский час, который будет действовать до 10:00 утра пятницы.

Кроме того, на территории административного центра провинции развернуты дополнительные силы безопасности для обеспечения порядка и стабильности.

В то же время в центре Дамаска, на площади Омейядов, проходит митинг в поддержку действий министерства обороны и правоохранительных органов страны, согласно информации агентства.

Ранее двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада Атеф Наджиб был арестован новыми сирийскими властями. Задержание Наджиба произошло в Латакии.