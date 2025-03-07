В Приморье взятка за освобождение брата стала уголовным делом

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит ответственность по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 4 миллионов рублей или лишения свободы на срок до 15 лет.