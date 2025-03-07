В Приморье взятка за освобождение брата стала уголовным делом

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о даче взятки сотруднику правоохранительных органов. Как сообщил Telegram-канал «Следком Приморья», фигурантом стал приезжий гражданин, который передал 1,5 миллиона рублей должностному лицу за содействие в решении вопроса по уголовному делу его брата. Последний обвиняется в похищении людей и находится под стражей. Взяткодатель просил сфальсифицировать материалы дела и освободить родственника из-под ареста.
Денежные средства были изъяты сотрудниками регионального управления ФСБ после того, как обвиняемый положил их в заранее припаркованный автомобиль должностного лица. Действия правоохранителей проводились в рамках оперативно-розыскного мероприятия.
Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит ответственность по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 4 миллионов рублей или лишения свободы на срок до 15 лет.
Отдельно отмечается, что уголовное дело о похищении людей, в котором фигурирует брат взяткодателя, продолжает находиться в производстве.