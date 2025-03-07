Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина обокрал гараж и угнал машину в Хабаровском крае

Суд вынес приговор по двум статьям УК РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Нанайском районе осужден 35-летний мужчина за угон автомобиля и кражу машинного масла. Он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В августе прошлого года житель села Джари прогуливался по улице. Он заметил припаркованный автомобиль, взломал его замок отверткой и завел двигатель. Затем, увидев, что на воротах ближайшего гаража нет замка, он украл из него несколько канистр с машинным маслом на сумму больше 18 тысяч рублей.

«Мужчина угнал автомобиль, чтобы покататься по улицам села. После поездки он приехал к себе домой, захотел вернуть транспортное средство на место, но так как был пьян, не мог вспомнить адрес», — рассказали в ОМВД России по Нанайскому району.

Полицейские нашли и вернули автомобиль владельцу, а также обнаружили украденное имущество. Суд признал мужчину виновным по статьям «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража» и назначил наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.