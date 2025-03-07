Мужчина обокрал гараж и угнал машину в Хабаровском крае

В Нанайском районе осужден 35-летний мужчина за угон автомобиля и кражу машинного масла. Он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В августе прошлого года житель села Джари прогуливался по улице. Он заметил припаркованный автомобиль, взломал его замок отверткой и завел двигатель. Затем, увидев, что на воротах ближайшего гаража нет замка, он украл из него несколько канистр с машинным маслом на сумму больше 18 тысяч рублей.
«Мужчина угнал автомобиль, чтобы покататься по улицам села. После поездки он приехал к себе домой, захотел вернуть транспортное средство на место, но так как был пьян, не мог вспомнить адрес», — рассказали в ОМВД России по Нанайскому району.
Полицейские нашли и вернули автомобиль владельцу, а также обнаружили украденное имущество. Суд признал мужчину виновным по статьям «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража» и назначил наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.