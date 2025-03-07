Мужчина обокрал гараж и угнал машину в Хабаровском крае

В августе прошлого года житель села Джари прогуливался по улице. Он заметил припаркованный автомобиль, взломал его замок отверткой и завел двигатель. Затем, увидев, что на воротах ближайшего гаража нет замка, он украл из него несколько канистр с машинным маслом на сумму больше 18 тысяч рублей.