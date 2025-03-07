На трассе «Чита-Хабаровск» стреляли по машине, пассажиры спасались бегством

Вечером 2 марта 2025 года на федеральной автодороге «Чита-Хабаровск» неподалёку от посёлка Николаевка произошёл опасный инцидент: неизвестный открыл огонь по автомобилю Toyota Allion, в котором находились водитель и двое пассажиров. По предварительной информации, конфликт начался после дорожного спора с другим участником движения, который передал сведения о машине стрелку.