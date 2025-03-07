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На трассе «Чита-Хабаровск» стреляли по машине, пассажиры спасались бегством

Мужчина открыл огонь по автомобилю после дорожного конфликта.

Источник: Соцсети

В ЕАО задержан мужчина, который из хулиганских побуждений открыл огонь по автомобилю с пассажирами на трассе «Чита-Хабаровск», — сообщает прокуратура ЕАО.

Вечером 2 марта 2025 года на федеральной автодороге «Чита-Хабаровск» неподалёку от посёлка Николаевка произошёл опасный инцидент: неизвестный открыл огонь по автомобилю Toyota Allion, в котором находились водитель и двое пассажиров. По предварительной информации, конфликт начался после дорожного спора с другим участником движения, который передал сведения о машине стрелку.

Опасаясь за свою жизнь, люди покинули автомобиль и скрылись в поле, после чего вызвали полицию. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан — им оказался 32-летний житель Биробиджана.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование находится под надзором прокуратуры.