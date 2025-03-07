В Приморье проверяют обстоятельства обрушения потолка на студентов

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка на студентов в аудитории Тихоокеанского медицинского университета во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
В Telegram-каналах опубликовано видео, на котором потолочные панели в аудитории падают на студентов-медиков. Отмечается, что обрушение произошло в новом здании Тихоокеанского государственного медицинского университета.
«Прокурор выехал на место. Проводится проверка. Предварительно, никто не пострадал», — сказал собеседник.