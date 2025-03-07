Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина

«Всего несколько минут назад президент Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Он будет формироваться за счет принадлежащих федеральному правительству биткоинов, которые были изъяты в рамках уголовного или гражданского судопроизводства по конфискации активов. Это не будет стоить налогоплательщикам ни цента», — написал Дэвид Сакс в соцсети X.