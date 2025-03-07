Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина

По приблизительным оценкам, правительству США принадлежит примерно 200 тысяч биткоинов.
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического криптовалютного резерва биткоинов. Об этом рассказал инвестор, сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс.
«Всего несколько минут назад президент Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Он будет формироваться за счет принадлежащих федеральному правительству биткоинов, которые были изъяты в рамках уголовного или гражданского судопроизводства по конфискации активов. Это не будет стоить налогоплательщикам ни цента», — написал Дэвид Сакс в соцсети X.
Несколькими днями ранее, когда Трамп только анонсировал свое решение, цена на биткоины резко взлетела вверх, передает телеканал 360. Сейчас в Белом доме готовятся провести первый в истории страны саммит по криптовалютам, сообщает RT.