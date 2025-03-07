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В Дагестане спасли младенца, который проглотил 390 магнитов от неокуба

В Дагестане врачи детской больницы спасли малыша, который проглотил 390 магнитов от неокуба. Медики рассказали, что ребёнка привезли утром 6 марта в критическом состоянии.

Источник: Life.ru

Специалисты быстро удалили все магниты, которые зафиксировались в разных частях желудочно-кишечного тракта. Жизнь ребёнка по-прежнему под угрозой, сейчас он находится в реанимации.

«Ребёнок после оперативного вмешательства был переведён в отделение реанимации и интенсивной терапии, пребывает без дополнительных ухудшений», — сообщила Марият Ахмедханова, руководитель отделения ОРИТ.

Врачи отметили, что малыш всё ещё подключён к ИВЛ, его состояние тяжёлое, но стабильное.

Какие игрушки опасны для детей разных возрастов и что говорят педиатры о магнитных шариках, ранее рассказывал Life.ru. При подборе предметов для развлечений важно учитывать развитие детей.