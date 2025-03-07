Склад с паллетами загорелся в Подмосковье

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составляет 1 600 квадратных метров. Уточняется, что произошло обрушение кровли на 800 «квадратов».
Над ликвидацией огня работают 49 специалистов и 15 единиц техники.
В микрорайоне Сходня Подмосковья загорелся склад с паллетами. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что площадь пожара составляет 1 600 квадратных метров. Уточняется, что произошло обрушение кровли на 800 «квадратов».
Над ликвидацией огня работают 49 специалистов и 15 единиц техники.