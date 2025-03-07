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Склад с паллетами загорелся в Подмосковье

В микрорайоне Сходня Подмосковья загорелся склад с паллетами. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Источник: МЧС РФ

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составляет 1 600 квадратных метров. Уточняется, что произошло обрушение кровли на 800 «квадратов».

Над ликвидацией огня работают 49 специалистов и 15 единиц техники.