В Подмосковье загорелся крупный склад с паллетами

«Сотрудники МЧС России в данный момент борются с огнём в Подмосковье. В микрорайоне Сходня загорелся склад с паллетами на площади 1 600 квадратов. Обрушение кровли произошло на 800 квадратных метрах», — говорится в сообщении ведомства.
К месту происшествия немедленно прибыли 49 специалистов и 15 единиц техники. Спасатели активно ведут работы по ликвидации возгорания. Что стало причиной пожара и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Ранее Life.ru сообщал, как день рождения молодой блогерши обернулся серьёзным пожаром в арендованном домике в подмосковном глэмпинге. Праздничная вечеринка прошла не по плану, когда загорелась баня. Эта ситуация заставила всех гостей выбегать на улицу буквально «в чём мать родила».