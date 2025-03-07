В Подмосковье загорелся крупный склад с паллетами

Ранее Life.ru сообщал, как день рождения молодой блогерши обернулся серьёзным пожаром в арендованном домике в подмосковном глэмпинге. Праздничная вечеринка прошла не по плану, когда загорелась баня. Эта ситуация заставила всех гостей выбегать на улицу буквально «в чём мать родила».