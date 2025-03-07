Украине отвели 40 суток без помощи США

Украина больше не сможет проводить активные наступательные действия, считает полковник Матвийчук.
Украина сможет вести активные боевые действия еще максимум 30−40 суток без дополнительной помощи США. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, текущий объем запасов и ресурсов, на которые может опираться Украина, не способен поддерживать длительную военную кампанию.
«Резервов Украины для активных боев хватит на 30−40 дней», — отметил Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру». Он указал, что сегодняшний размер резерва личного состава Украины оценивается в районе 150−200 тысяч человек, не включая призыв 18-летних. При этом, по его словам, на территории страны насчитывается лишь 30−35 тысяч таких людей, в то время как большинство уехало за границу. Что касается военной техники и вооружений, Украина на сегодняшний день не производит их самостоятельно. Все военные ресурсы страны поступают через поставки от западных партнеров.
Эксперт отметил, что половина всех поставок вооружений, включая критически важные виды вооружения, такие как ракеты, снаряды и противотанковые комплексы, поступает из США. По его словам, в случае прекращения этих поставок, через два-три месяца Украина может столкнуться с серьезными сложностями в продолжении боевых действий. Военная помощь, которую страна получает от европейских партнеров, окажется крайне недостаточной для проведения активных наступательных операций.
Вероятнее всего, Украине придется перейти к оборонительным действиям, причем даже в этом случае оборона будет ослаблена, отметил Матвийчук. Касательно авиационных боеприпасов и контроля над воздушным пространством, эксперт выразил опасения, что противовоздушная оборона станет уязвима после того как закончатся ракеты для системы Patriot.
Ранее США временно остановили военные поставки в Киев. Вашингтон стремится этим действием стимулировать украинскую сторону к началу мирных переговоров. Эксперты полагают, что такой шаг со стороны США значительно усложнит ситуацию для Украины на фронте. Постановление о приостановлении поставок затрагивает всю военную технику, которая еще не была доставлена на украинскую территорию.