Украине отвели 40 суток без помощи США

«Резервов Украины для активных боев хватит на 30−40 дней», — отметил Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру». Он указал, что сегодняшний размер резерва личного состава Украины оценивается в районе 150−200 тысяч человек, не включая призыв 18-летних. При этом, по его словам, на территории страны насчитывается лишь 30−35 тысяч таких людей, в то время как большинство уехало за границу. Что касается военной техники и вооружений, Украина на сегодняшний день не производит их самостоятельно. Все военные ресурсы страны поступают через поставки от западных партнеров.