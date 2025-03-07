В Шереметьево задержали свердловчанина, которого разыскивал Интерпол

ЕАН рассказывал, что недавно в Оренбургской области арестовали предпринимателя из Башкирии, который обвиняется в хищении 12 млн рублей, выделенных на ремонт детской школы искусств. Мужчина заключен под стражу до 18 апреля. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Он был в сговоре с руководителем подрядной организации и похитил деньги, которые были выделены на ремонт школы искусств в Северном районе по нацпроекту «Культура».