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В Шереметьево задержали свердловчанина, которого разыскивал Интерпол

В московском аэропорту Шереметьево задержали жителя Свердловской области из международного розыска. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, несколько лет назад мужчина незаконно получил более 25 млн рублей при подрядных работах, а после уехал в Таиланд. По информации следствия, в 2017—2018 годах руководитель коммерческого предприятия Свердловской области организовал криминальную схему. В результате деньги, предназначенные для оплаты работ по реконструкции участков тепловых сетей, не были перечислены субподрядчикам. Ущерб составил более 25 млн.

Бизнесмен был объявлен в международный розыск после того, как скрылся от следствия. Его задержали благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Таиланда и Интерполом.

ЕАН рассказывал, что недавно в Оренбургской области арестовали предпринимателя из Башкирии, который обвиняется в хищении 12 млн рублей, выделенных на ремонт детской школы искусств. Мужчина заключен под стражу до 18 апреля. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Он был в сговоре с руководителем подрядной организации и похитил деньги, которые были выделены на ремонт школы искусств в Северном районе по нацпроекту «Культура».