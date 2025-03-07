В Шереметьево задержали свердловчанина, которого разыскивал Интерпол

По ее словам, несколько лет назад мужчина незаконно получил более 25 млн рублей при подрядных работах, а после уехал в Таиланд. По информации следствия, в 2017—2018 годах руководитель коммерческого предприятия Свердловской области организовал криминальную схему. В результате деньги, предназначенные для оплаты работ по реконструкции участков тепловых сетей, не были перечислены субподрядчикам. Ущерб составил более 25 млн.
Бизнесмен был объявлен в международный розыск после того, как скрылся от следствия. Его задержали благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Таиланда и Интерполом.
ЕАН рассказывал, что недавно в Оренбургской области арестовали предпринимателя из Башкирии, который обвиняется в хищении 12 млн рублей, выделенных на ремонт детской школы искусств. Мужчина заключен под стражу до 18 апреля. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Он был в сговоре с руководителем подрядной организации и похитил деньги, которые были выделены на ремонт школы искусств в Северном районе по нацпроекту «Культура».