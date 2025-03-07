В Сети появились кадры ДТП с шестью погибшими в Белгородской области

Последствия дорожно-транспортного происшествия в Белгородской области, в результате которого погибли шесть человек, попали на видео, кадры обнародовал Telegram-канал SHOT.
Напомним, в Новооскольском районе столкнулись автобус и микроавтобус. По данным журналистов, транспортные средства перевозили рабочих.
«Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем микроавтобуса — машина буквально протаранила ехавший впереди автобус. Помимо шести погибших, также серьёзно пострадали четыре человека», — говорится в публикации.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на место ДТП выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.