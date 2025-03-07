Министр обороны Британии: Европа делает то, что хотели США

«Вы [США] призвали Европу активизироваться. Вы призвали нас активизироваться в отношении Украины, расходов на оборону, европейской безопасности. И я говорю вам, что мы активизировались, активизируемся и будем активизироваться дальше. Европа делает то, что вы хотели», — отметил Хили, его слова приводит издание Politico.