Глава МИД Китая объяснил сложность украинского конфликта

По мнению дипломата, решение украинского конфликта требует терпения и времени. Ван И также подчеркнул, что в любом конфликте нет победителей, а его мирное разрешение делает так, что проигравших тоже нет. Он акцентировал внимание на важности переговорного процесса: «Стол переговоров — это конец конфликта и исходная точка мира».