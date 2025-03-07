Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Китая объяснил сложность украинского конфликта

Причины украинского конфликта сложны и запутанны. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции. Дипломат сравнил их с метровым льдом, который не образуется и не тает в один день.

Ван И сравнил конфликт на Украине с метровым льдом.

Причины украинского конфликта сложны и запутанны. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции. Дипломат сравнил их с метровым льдом, который не образуется и не тает в один день.

«Необходимо признать, что коренные причины этого кризиса сложны и запутанны, метровый лед не в один день образуется», — заявил Ван И, говоря об украинском конфликте. Его слова передает РИА «Новости».

По мнению дипломата, решение украинского конфликта требует терпения и времени. Ван И также подчеркнул, что в любом конфликте нет победителей, а его мирное разрешение делает так, что проигравших тоже нет. Он акцентировал внимание на важности переговорного процесса: «Стол переговоров — это конец конфликта и исходная точка мира».

В Пекине идет третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, которая началась в среду и будет продолжаться до 11 марта. В рамках мероприятия выступил глава МИД КНР Ван И.

Ранее прошли несколько этапов переговоров представителей США и России, в рамках которых стороны обсуждали двухсторонние отношения и ситуацию на Украине. По мнению американского лидера Дональда Трампа, глава Украины Владимир Зеленский не готов к мирным переговорам с РФ.