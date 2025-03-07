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В Подмосковье загорелся склад с паллетами на площади 1,6 тыс. кв. м

В результате возгорания обрушилась кровля складского помещения.

Источник: АиФ

Склад с паллетами горит в Московской области, информирует МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент случился в микрорайоне Сходня. Площадь пожара составляет 1600 квадратных метров.

По последним данным, в результате возгорания обрушилась кровля складского помещения на площади 800 квадратных метров.

«Сотрудники МЧС России тушат пожар в Подмосковье. В микрорайоне Сходня загорелся склад с паллетами на 1 600 квадратах. Кровля обрушилась на 800 квадратах», — говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram.

К ликвидации возгорания привлечены 49 человек, а также 15 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре на открытой площадке склада вторсырья в Калужской области. Пожарные не допустили распространения огня на цеха, а также склад с готовой продукцией.