Мёртвого мужчину нашли на улице Профилактической в Новосибирске

В Новосибирске на улице Профилактической нашли тело мужчины. Труп находился в труднодоступном месте. Очевидцы вызвали спасателей. ЧП произошло 5 марта.
— В вечернее время на пульт оперативного дежурного Аварийно-спасательной службы Новосибирской области поступил вызов с информацией о данном происшествии, — рассказали в Аварийно-спасательной службе НСО.
Сотрудники службы оперативно выехали на место. Тело мужчины до спецавтомобиля транспортировали при помощи снегохода и саней. Личность погибшего устанавливают.