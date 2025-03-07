«Мне смешно, потому что мы слышали эту историю раньше. Это обычно исходит от бывших руководителей нашего разведсообщества, которые пытаются политизировать свои должности, чтобы подорвать мирную миссию Трампа», — сказала Габбард в интервью Fox News. Она подчеркнула, что, по ее мнению, желание бесконечного продолжения конфронтации может исходить от лиц, проживающих в Европе.