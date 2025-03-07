Европы не откажется от обмена данными с США.
Европа не сможет отказаться от обмена разведданными США. По мнению директор Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард, подобные допущения вызывают смех.
«Мне смешно, потому что мы слышали эту историю раньше. Это обычно исходит от бывших руководителей нашего разведсообщества, которые пытаются политизировать свои должности, чтобы подорвать мирную миссию Трампа», — сказала Габбард в интервью Fox News. Она подчеркнула, что, по ее мнению, желание бесконечного продолжения конфронтации может исходить от лиц, проживающих в Европе.
Габбард также заявила о своих последних встречах с представителями разведывательных служб европейских стран. Она отметила, что в ходе этих встреч ей было подтверждено желание этих служб продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами. Она подчеркнула, что представители нескольких различных европейских разведывательных структур выразили намерение углублять взаимодействие.
Ранее появилась информация о том, что Соединенные Штаты ввели запрет для Великобритании на передачу украинцам американских разведданных. В интервью для газеты Daily Mail британский специалист в области военной разведки Фил Ингрэм отметил, что такие действия США значительно ограничивают возможности Великобритании оказывать разведывательную поддержку Украине, передает МК.