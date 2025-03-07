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Два года колонии получил водитель в Хабаровске за «своевольную ногу»

Мужчина пытался скрыться, но остался без свободы и без машины.

Источник: Соцсети

В Хабаровском районе суд приговорил 43-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника полиции, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Летом 2024 года правоохранители обнаружили местонахождение мужчины, который скрывался от следствия. Однако при попытке задержания он сел в свой «Хонда Фит» и сбил одного из силовиков.

На суде обвиняемый пытался оправдаться, заявив, что не хотел причинять вред и что его нога «случайно соскочила с педали тормоза». Но представленные доказательства доказали обратное.

В итоге суд отправил мужчину в колонию строгого режима на два года, а его автомобиль конфисковал в доход государства.