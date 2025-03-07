Российские войска контролируют острова и всю дельту Днепра

ВС РФ взяли под контроль острова и всю дельту Днепра в Херсонской области.
Российские военные взяли под контроль острова и всю дельту реки Днепр. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«На левобережье, на Кинбурнской и Тендровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск», — заявил губернатор Херсонской области РИА «Новости». Сальдо уточнил, что все действия солдат противника отслеживаются ВС РФ в режиме реального времени.
Херсонская область находится в нижнем течении реки Днепр и омывается водами Азовского и Черного морей. Эта территория была присоединена к Российской Федерации в результате референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако Украина не признает результаты этого голосования, считая их нелегитимными.
Примерно 75% территории Херсонской области находится под контролем Российской Федерации.