Российские войска контролируют острова и всю дельту Днепра

Херсонская область находится в нижнем течении реки Днепр и омывается водами Азовского и Черного морей. Эта территория была присоединена к Российской Федерации в результате референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако Украина не признает результаты этого голосования, считая их нелегитимными.