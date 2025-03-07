Слюсарь: в Усть-Донецком районе Ростовской области отразили атаку БПЛА

Он уточнил, что ВСУ попытались атаковать Усть-Донецкий район.
«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Усть-Донецком районе. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь в Telegram.
Ранее в Ростовской области в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины загорелся нефтепровод. Кроме того, из-за обломков БПЛА начался пожар на складе в населённом пункте Сохрановка.
Слюсарь заявил, что возгорания ликвидированы. Кроме того, он подчеркнул, что военные РФ отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Новошахтинске.