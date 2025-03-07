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«Рёнхап»: в Южной Корее при ошибочном сбросе бомб пострадали 14 военных

В Сеуле заявили, что сброс авиационных бомб произошёл из-за ошибки пилота.

Источник: Аргументы и факты

Не менее 14 южнокорейских военнослужащих получили травмы в результате ошибочного сброса авиабомб в ходе манёвров, информирует «Рёнхап».

Бомбы были сброшены на деревню Ногок. Одна из них упала на улице и повредила несколько строений, в том числе церковь.

Населённый пункт находится в восьми километрах от полигона, где Соединённые Штаты и Южная Корея проводили манёвры с боевыми стрельбами. В учениях участвовали танки, гаубицы, вертолёты и истребители.

В Сеуле заявили, что сброс бомб произошёл из-за ошибки пилота, который ввёл неправильные координаты цели. Восемь авиабомб сбросили два истребителя KF-16.

Ранее сообщалось, что травмы получили 15 гражданских. Кроме того, в Сети появились кадры случайного сброса бомб в Южной Корее.