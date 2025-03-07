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Беженка Махатенко: ВСУ минировали квартиры перед бегством из Новогродовки

Украинские боевики устанавливали в квартирах ловушки для людей, ищущих еду.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Новогродовки в ДНР Елена Махатенко рассказала, что украинские боевики минировали квартиры и места, где хранились продукты питания, перед тем как покинуть оккупированный населенный пункт. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Махатенко, украинские боевики устанавливали в квартирах растяжки, которые могли подорваться, если бы внутрь зашел человек.

Кроме того, украинские военнослужащие ставили ловушки, используя пищу или другие приманки, чтобы привлечь людей, которые искали продукты.

Ранее житель Новогродовки Александр рассказал, как боевики ВСУ убили троих мирных жителей. По его словам, украинские солдаты на его глазах увели его знакомых под дулами автоматов в соседний дом для проверки документов.