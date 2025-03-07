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Пожар в деревне унес жизнь пожилого жителя Башкирии

В Башкирии при пожаре погиб 65-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Вчера поздно вечером, 6 марта, в деревне Нижнее Тукбаево Мечетлинского района Башкирии на улице Молодежной произошел пожар в частном доме. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Огонь уничтожил бревенчатый дом и расположенную рядом баню. На место происшествия были направлены огнеборцы МЧС, а также добровольные пожарные команды Дуван-Мечетлинского сельского поселения и села Новояушево. Специалистам удалось ликвидировать возгорание, однако в ходе тушения был обнаружен погибший — 65-летний мужчина.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, которые устанавливают причину пожара и обстоятельства трагедии.

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