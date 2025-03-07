Пожар в деревне унес жизнь пожилого жителя Башкирии

Вчера поздно вечером, 6 марта, в деревне Нижнее Тукбаево Мечетлинского района Башкирии на улице Молодежной произошел пожар в частном доме. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Огонь уничтожил бревенчатый дом и расположенную рядом баню. На место происшествия были направлены огнеборцы МЧС, а также добровольные пожарные команды Дуван-Мечетлинского сельского поселения и села Новояушево. Специалистам удалось ликвидировать возгорание, однако в ходе тушения был обнаружен погибший — 65-летний мужчина.
В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, которые устанавливают причину пожара и обстоятельства трагедии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.