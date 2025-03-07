Борцы с коррупцией требуют проверить екатеринбургский медвуз из-за иностранцев

Свердловскую прокуратуру попросили проверить Уральский государственный медицинский университет (УГМУ). С обращением в ведомство обратился председатель Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией Георгий Соболев.
«В УГМУ на обучение прибыло около 400 студентов [из Индии], большинство из которых не говорят на русском языке. Возникает вопрос: каким образом им преподают дисциплины, если для этого преподавателям требуется как минимум знание английского языка и наличие специального сертификата на обучение? Речь идет о сложных специальных медицинских предметах, но такой подготовкой многие преподаватели и профессора не владеют», — написал прокурорам Соболев, его слова передает «Ура.ру».
Стоимость обучения в УГМУ на сайте учреждения не обозначена. Соболев предполагает, что и в Екатеринбурге эти суммы немалые.
«Просим провести проверку на предмет злоупотребления должностными полномочиями руководителями УГМУ при обучении иностранных студентов и причиненного в связи с этим ущерба для бюджета РФ и области», — написал в обращении директор фонда.
В пресс-службе УГМУ пояснили, что с 2019 года вуз реализует образовательные программы в билингвальной форме с использованием английского языка. Сегодня в университете обучается более 1200 человек из 45 стран мира. Представители отметили, что в вузе созданы условия, способствующие социокультурной адаптации иностранцев. Проводится комплекс мероприятий по интеграции студентов. «Наши преподаватели владеют английским языком на достаточном уровне для осуществления образовательной деятельности», — добавили в пресс-службе.
Напомним, недавно студенты-иностранцы, живущие в общежитии УГМУ, около месяца обучались дистанционно из-за ветряной оспы у учащихся из Индии. На удаленку студентов перевели в конце января. Первоначально планировалось, что они вернутся к обучению в вузе 10 февраля, потом дистант продлили до 20 февраля. Однако студенты вернулись в стены вуза только 3 марта. Сообщалось, что у пятерых учащихся из Индии была выявлена ветрянка. По словам источника ЕАН в вузовской среде, помимо пятерых заболевших, вирус выявили еще у двоих, в связи с чем и продлевали дистант в течение месяца. Причем первые заболевшие появились еще в декабре. На удаленку студентов перевели не сразу.