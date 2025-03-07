Борцы с коррупцией требуют проверить екатеринбургский медвуз из-за иностранцев

Напомним, недавно студенты-иностранцы, живущие в общежитии УГМУ, около месяца обучались дистанционно из-за ветряной оспы у учащихся из Индии. На удаленку студентов перевели в конце января. Первоначально планировалось, что они вернутся к обучению в вузе 10 февраля, потом дистант продлили до 20 февраля. Однако студенты вернулись в стены вуза только 3 марта. Сообщалось, что у пятерых учащихся из Индии была выявлена ветрянка. По словам источника ЕАН в вузовской среде, помимо пятерых заболевших, вирус выявили еще у двоих, в связи с чем и продлевали дистант в течение месяца. Причем первые заболевшие появились еще в декабре. На удаленку студентов перевели не сразу.