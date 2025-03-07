Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корму танкера «Волгонефть-239» полностью достали из воды у мыса Панагия

От кормы танкера «Волногнефть-239» остались только мелкие фрагменты.

Источник: оперштаб Краснодарского края

Корму танкера «Волгонефть-239» полностью достали из воды у мыса Панагия и разрезали на мелкие фрагменты, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Процесс демонтажа и утилизации этой части находится на завершающем этапе. В воде остались только куски металлолома от танкера, которые в скором времени разделят на более мелкие и вывезут на переплавку.

Затем специалисты очистят территорию от следов нефтепродуктов.

Напомним, переплавку металлолома, который привозят с места разбора нефтетанкера, осуществляют на Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе. Главный инженер предприятия Дмитрий Кес объяснил, что из завезенного лома при разделке танкера «Волгонефть-239» в объеме 715 тонн получат свыше 6 сотен тонн высококачественной арматуры.

Ранее мы писали, «Морспаслужба» подала иск на 40 млн рублей к владельцам затонувших танкеров. При этом сумма в 40 млн рассчитана за первые семь дней работ по ликвидации ЧП.