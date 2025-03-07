Корму танкера «Волгонефть-239» полностью достали из воды у мыса Панагия и разрезали на мелкие фрагменты, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Процесс демонтажа и утилизации этой части находится на завершающем этапе. В воде остались только куски металлолома от танкера, которые в скором времени разделят на более мелкие и вывезут на переплавку.
Затем специалисты очистят территорию от следов нефтепродуктов.
Напомним, переплавку металлолома, который привозят с места разбора нефтетанкера, осуществляют на Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе. Главный инженер предприятия Дмитрий Кес объяснил, что из завезенного лома при разделке танкера «Волгонефть-239» в объеме 715 тонн получат свыше 6 сотен тонн высококачественной арматуры.
Ранее мы писали, «Морспаслужба» подала иск на 40 млн рублей к владельцам затонувших танкеров. При этом сумма в 40 млн рассчитана за первые семь дней работ по ликвидации ЧП.