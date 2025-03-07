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Уволилась и прихватила гаджеты: сотрудница салона сотовой связи попалась на краже

Продавец в Хабаровском крае хотела подарить родным украденные смартфоны.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске экс-продавец салона связи была задержана за кражу дорогостоящих гаджетов. Сумма ущерба составила больше 180 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В полицию поступило заявление от компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги. Во время ревизии в одном из салонов на проспекте Мира не досчитались смартфонов и аксессуаров на сумму 186 тысяч рублей. Полицейские установили, что к хищению причастна 23-летняя экс-продавец.

«Женщина призналась в краже. Она забрала устройства, которые заметила за время работы, и планировала подарить их своим родственникам. Похищенные гаджеты были изъяты», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.

В отношении женщины открыто уголовное дело по статье «Кража». В качестве меры пресечения избрано обязательство о явке.