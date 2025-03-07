Уволилась и прихватила гаджеты: сотрудница салона сотовой связи попалась на краже

В полицию поступило заявление от компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги. Во время ревизии в одном из салонов на проспекте Мира не досчитались смартфонов и аксессуаров на сумму 186 тысяч рублей. Полицейские установили, что к хищению причастна 23-летняя экс-продавец.