Полиция и прокуратура расследуют ДТП в игорной зоне «Приморье»

Как ранее информировала полиция Приморья, авария случилась на территории бухты Муравьиная возле гостиничного комплекса «Tigre de Cristal Hotel & Resort». 18-летний парень, не проходивший обучение в автошколе, управлял автомобилем Toyota Mark 2, но не справился с управлением и съехал с проезжей части. Машина опрокинулась в кювет, получив критические повреждения — фактически это груда металлолома.
С юношей ехали его приятели в возрасте 18 и 19 лет. Пострадали все трое. Полиция сообщала, что бригада скорой медицинской помощи увезла с места аварии всех троих, одного из пассажиров госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Прокуратура уточняет, что сейчас в больнице остаются двое — водитель и пассажир.
Полицией под контролем прокуратуры проводится административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ, медицинской экспертизой устанавливается степень тяжести вреда здоровью, причинённого в аварии участникам ДТП. Водителя подвергнут ещё и химико-токсикологической экспертизе, чтобы выяснить, не находился ли он во время поездки в состоянии «изменённого сознания».
Известно, что виновник ДТП не только не имел водительских прав, но и управлял автомобилем, снятым с регистрационного учёта. За это на него составили административные протоколы по соответствующим статьям, а также по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ — за управление автомобилем без страховки ОСАГО.