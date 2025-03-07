Полиция и прокуратура расследуют ДТП в игорной зоне «Приморье»

С юношей ехали его приятели в возрасте 18 и 19 лет. Пострадали все трое. Полиция сообщала, что бригада скорой медицинской помощи увезла с места аварии всех троих, одного из пассажиров госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Прокуратура уточняет, что сейчас в больнице остаются двое — водитель и пассажир.