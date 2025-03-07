Бушевали почти во всех областях. 36 лесных пожаров произошло в Беларуси за минувшие сутки

«Лесные пожары бушевали во всех областях страны, за исключением Витебской. Наиболее сложная обстановка сложилась в Брестской области, где за вчерашние день и ночь гослесохране пришлось выезжать на лесные пожары 20 раз. В Гомельской области зафиксировано 8 лесных пожаров, в Гродненской и Могилевской — по 3, в Минской — 2 лесных пожара», — рассказали в Министерстве.