На студентов ТГМУ во Владивостоке упал потолок: прокуратура разбирается

Очевидцы рассказали, что во время занятий с потолка начали падать панели, а светильники, сорвавшись с креплений, остались висеть на проводах, создавая угрозу для находящихся в помещении людей. Один из студентов успел заснять обрушение на видео, которое было выложено в Сеть. На кадрах видно, как учащиеся в спешке покидают аудиторию, чтобы избежать травм.