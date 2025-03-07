На студентов ТГМУ во Владивостоке упал потолок: прокуратура разбирается

Прокуратура Владивостока начала проверку после обрушения подвесного потолка в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Инцидент произошел в четверг, 6 марта, в аудитории на шестом этаже здания на Океанском проспекте, 165, где в момент происшествия проходили занятия по фармакологии. К счастью, никто из студентов не пострадал.
По данным официального Telegram-канала ведомства, на место выехала прокурор Первореченского района города Владивостока Ксения Кравченко. По её требованию занятия в аудитории приостановлены до выяснения всех обстоятельств случившегося.
Очевидцы рассказали, что во время занятий с потолка начали падать панели, а светильники, сорвавшись с креплений, остались висеть на проводах, создавая угрозу для находящихся в помещении людей. Один из студентов успел заснять обрушение на видео, которое было выложено в Сеть. На кадрах видно, как учащиеся в спешке покидают аудиторию, чтобы избежать травм.
Прокуратура проводит доследственную проверку по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках проверки будут установлены причины обрушения конструкции, а также дана оценка соблюдению требований безопасности в образовательном учреждении. По итогам расследования планируется принять меры реагирования.