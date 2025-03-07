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Пожар в торговом центре в Железногорске-Илимский 7 марта 2025

В здании загорелся один из павильонов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожар в одном из павильонов торгового центра в Железногорске-Илимском разгорелся 7 марта. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, пламя повредило 30 квадратных метров. Специалисты уже занимаются проливкой конструкций, чтобы предупредить повторное появление огня.

— На месте работают 11 специалистов и три единицы техники ведомства. Погибших и пострадавших нет, — поделились спасатели.

Прокуратура Нижнеилимского района контролирует выяснение причины появления пламени. При наличии оснований, надзорным ведомством, будут приняты меры реагирования.