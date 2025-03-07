Пожар в торговом центре в Железногорске-Илимский 7 марта 2025

Пожар в одном из павильонов торгового центра в Железногорске-Илимском разгорелся 7 марта. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, пламя повредило 30 квадратных метров. Специалисты уже занимаются проливкой конструкций, чтобы предупредить повторное появление огня.