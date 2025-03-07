Челябинка устроила беспорядок в магазине и отказалась возмещать ущерб

Как сообщили в ЧОП «Варяг», инцидент случился 6 марта. На записи с камеры в торговом зале видно, что девушка с телефоном стоит возле прилавка, делает шаг назад и опирается на стойку с товаром. Конструкция падает, и всё содержимое, включая стеклянные флаконы с парфюмерией, рассыпается по земле.