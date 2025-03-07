Челябинка устроила беспорядок в магазине и отказалась возмещать ущерб

Молодая челябинка подшофе устроила беспорядок в магазине на улице Кудрявцева. Девушка перевернула стойку с товаром и отказалась компенсировать причинённый ущерб. Пришлось вызывать бойцов ГБР.
Как сообщили в ЧОП «Варяг», инцидент случился 6 марта. На записи с камеры в торговом зале видно, что девушка с телефоном стоит возле прилавка, делает шаг назад и опирается на стойку с товаром. Конструкция падает, и всё содержимое, включая стеклянные флаконы с парфюмерией, рассыпается по земле.
На грохот вышла сотрудница магазина. Платить за испорченный товар покупательница отказалась, возник конфликт. В итоге разбираться неловкой посетительнице пришлось уже с полицией.
«На прощание неуклюжая мадам одарила бойцов ГБР прекрасной улыбкой из автомобиля полицейских, что было очень мило», — говорится в сообщении.