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В деле экс-мэра Сочи и его супруги появились новые эпизоды взяток

Застройщики дали показания на бывшего градоначальника и его супругу.

В деле Копайгородских появились новые эпизоды взяток, сообщает ТАСС.

Так, в отношении экс-мэра Сочи и его жены следствие возбудило уголовные дела о посредничестве и получении двух крупных взяток от региональных застройщиков.

Обвинения по новым эпизодом Копайгородским еще не предъявлены. Их защита отказалась от комментариев.

В свою очередь, застройщиков, давших показания, освободили от уголовной ответственности по делу бывшего градоначальника Сочи и его супруги.

Напомним, суд перевел в СИЗО супругу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Следствие попросило изменить меру пресечения в отношении Янины Копайгородской за давление на свидетеля по уголовному делу.

Ранее мы писали, жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская будет находиться в СИЗО до 17 мая. Ходатайство следователя рассмотрели 6 марта в Мещанском районном суде Москвы.