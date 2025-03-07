В деле экс-мэра Сочи и его супруги появились новые эпизоды взяток

В деле Копайгородских появились новые эпизоды взяток, сообщает ТАСС.
Так, в отношении экс-мэра Сочи и его жены следствие возбудило уголовные дела о посредничестве и получении двух крупных взяток от региональных застройщиков.
Обвинения по новым эпизодом Копайгородским еще не предъявлены. Их защита отказалась от комментариев.
В свою очередь, застройщиков, давших показания, освободили от уголовной ответственности по делу бывшего градоначальника Сочи и его супруги.
Напомним, суд перевел в СИЗО супругу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Следствие попросило изменить меру пресечения в отношении Янины Копайгородской за давление на свидетеля по уголовному делу.
Ранее мы писали, жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская будет находиться в СИЗО до 17 мая. Ходатайство следователя рассмотрели 6 марта в Мещанском районном суде Москвы.