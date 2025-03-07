Жительница Башкирии, убившая сына, подозревается в убийстве подруги

Как сообщает следком по РБ, в ноябре 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Сидяш. На месте пожара было обнаружено тело 40-летнего мужчины — сына хозяйки дома. Однако экспертиза показала, что погиб он от ударов тупым предметом, возможно, обухом топора, который был обнаружен обгоревшим на месте происшествия. Тогда женщина созналась, сто в ходе ссоры толкнула сына, а он ударился головой. Испугавшись ответственности за содеянное, она подожгла дом.