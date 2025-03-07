Жительница Башкирии, убившая сына, подозревается в убийстве подруги

Жительница Башкирии, обвиняемая в убийстве сына, подозревается в убийстве подруги. 58-летней Жительнице Благовещенского района предъявлено обвинение в убийстве знакомой, совершенном 20 лет назад.
Как сообщает следком по РБ, в ноябре 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Сидяш. На месте пожара было обнаружено тело 40-летнего мужчины — сына хозяйки дома. Однако экспертиза показала, что погиб он от ударов тупым предметом, возможно, обухом топора, который был обнаружен обгоревшим на месте происшествия. Тогда женщина созналась, сто в ходе ссоры толкнула сына, а он ударился головой. Испугавшись ответственности за содеянное, она подожгла дом.
При изучении личности обвиняемой вскрылись и другие данные. Так, в 1990-х годах она уже была осуждена за убийство супруга, которому нанесла смертельные удары топором и попыталась сжечь тело. Способ совершения обоих преступлений был схож с нераскрытым убийством 2005 года, которое произошло в соседней деревне.
«Следователи-криминалисты тщательно изучили материалы нераскрытого уголовного дела, осуществили выезд на место происшествия, повторно допросили свидетелей. Обвиняемой была предъявлена совокупность собранных доказательств, после чего она созналась в убийстве знакомой», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в июле 2005 года обвиняемая находилась в гостях у 45-летней подруги. Во время алкогольного застолья женщины поссорились из-за ревности к одному мужчине. Обвиняемая нанесла хозяйке дома несколько смертельных ударов топором, после чего подожгла одеяло на диване и скрылась. Соседи, заметив дым, потушили пожар и обнаружили тело женщины.
Расследование уголовных дел продолжается. Обвиняемая содержится под стражей.