Хоккеист «СКА-Нефтяника» Дмитрий Аникин получил закрытую черепно-мозговую травму

Хоккеист хабаровской команды «СКА-Нефтяник» Дмитрий Аникин пропустит ближайшие игры — с последнего матча спортсмена увезла скорая с поля.
Полузащитник хабаровских армейцев получил закрытую черепно-мозговую травму после жесткого игрового столкновения в матче со «Стартом» в Нижнем Новгороде (0+). За травмированным игроком машина скорой заехала на лед — сам подняться Аникин уже не смог.
Как сообщили в клубе, хоккеисту провели экспресс-обследование, госпитализация не потребовалась, Дмитрий вернулся вместе с командой в Хабаровск. Но ближайшие игры полузащитник пропустит — ему предстоит дополнительное медицинское обследование и восстановление после травмы.