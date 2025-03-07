Хоккеист «СКА-Нефтяника» Дмитрий Аникин получил закрытую черепно-мозговую травму

Полузащитник хабаровских армейцев получил закрытую черепно-мозговую травму после жесткого игрового столкновения в матче со «Стартом» в Нижнем Новгороде (0+). За травмированным игроком машина скорой заехала на лед — сам подняться Аникин уже не смог.