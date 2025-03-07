Жительница Башкирии, которая убила мужа и сына, призналась, что 20 лет назад убила подругу

В 90-х женщина зарубила топором своего мужа, а теперь призналась в убийстве сына и подруги. По ее словам, конфликт с отпрыском разгорелся из-за бытовых разногласий — мужчина якобы хотел оставить мать без дров на зиму и даже поднял на нее руку. В ответ женщина толкнула сына, он упал и получил смертельную травму головы. Чтобы скрыть преступление, она подожгла дом, разлив бензин и бросив спичку. Однако следствию удалось выяснить, что произошло на самом деле.