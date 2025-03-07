Жительница Башкирии, которая убила мужа и сына, призналась, что 20 лет назад убила подругу

58-летняя жительница Благовещенского района Башкирии, уже обвиняемая в убийстве собственного сына, призналась в еще одном преступлении. Оказалось, что два десятилетия назад она жестоко расправилась с подругой, нанеся ей смертельные удары топором, а затем подожгла ее дом. Подробности рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.
В 90-х женщина зарубила топором своего мужа, а теперь призналась в убийстве сына и подруги. По ее словам, конфликт с отпрыском разгорелся из-за бытовых разногласий — мужчина якобы хотел оставить мать без дров на зиму и даже поднял на нее руку. В ответ женщина толкнула сына, он упал и получил смертельную травму головы. Чтобы скрыть преступление, она подожгла дом, разлив бензин и бросив спичку. Однако следствию удалось выяснить, что произошло на самом деле.
Но на этом история не закончилась. Анализируя прошлые преступления в районе, следователи наткнулись на нераскрытое убийство 2005 года. Тогда в соседней деревне после пожара в доме было найдено тело 45-летней женщины. Экспертиза показала, что смерть наступила от ударов топором. Обвиняемая решила признаться в этом преступлении. По ее словам, мотивом стала ревность — обе женщины были увлечены одним мужчиной.
Обвиняемая предъявлены скоро предстанет перед судом, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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