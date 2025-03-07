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В Челябинской области нелегальный охотник убил сибирскую косулю

В Челябинской области нелегальный охотник убил сибирскую косулю, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Нагайбакском районе.

Там в полицию поступило сообщение от егеря Березинского охотничьего хозяйства, который обнаружил следы отстрела косули. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«По оставленным следам полицейские вышли на ближайшую деревню. Проведя подомовой обход, они установили, что к незаконной охоте причастен 35-летний ранее не судимый местный житель», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

В доме у мужчины обнаружили тушу животного, во дворе — снегоход, с которого был проведен отстрел, а также ружье.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 258 УК РФ.