В Челябинской области нелегальный охотник убил сибирскую косулю

Все произошло в Нагайбакском районе.
Там в полицию поступило сообщение от егеря Березинского охотничьего хозяйства, который обнаружил следы отстрела косули. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
«По оставленным следам полицейские вышли на ближайшую деревню. Проведя подомовой обход, они установили, что к незаконной охоте причастен 35-летний ранее не судимый местный житель», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
В доме у мужчины обнаружили тушу животного, во дворе — снегоход, с которого был проведен отстрел, а также ружье.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 258 УК РФ.