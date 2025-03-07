МВД предупредило о мошенничестве под видом розыгрыша подарков у блогеров

«В социальных сетях блогеры часто проводят розыгрыши для привлечения аудитории, но злоумышленники могут копировать такие схемы, чтобы обмануть людей, включая подростков», — говорится в материалах ведомства, которые приводит ТАСС. Признаком мошенничества является требование оплатить комиссию или другие услуги через подозрительные ссылки для получения якобы выигранного приза.