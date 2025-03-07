Подозреваемого во взяточничестве замглавы Троицка отправили в СИЗО до мая

По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения заместителю главы Троицка, подозреваемого в получении взятки в значительном размере. Чиновника отправили в СИЗО до мая 2025 года, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 мая 2025 года», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с 5 по 13 августа 2024 года замглавы, как и.о. мэра Троицка, получил от горожанина взятку в виде денег. За вознаграждение чиновник должен был устроить мужчину администратором парка культуры и отдыха им. Н. Д. Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга города Троицка».
Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области при содействии регионального УФСБ России и силовой поддержке Управления Росгвардии по Челябинской области.