Подозреваемого во взяточничестве замглавы Троицка отправили в СИЗО до мая

По версии следствия, с 5 по 13 августа 2024 года замглавы, как и.о. мэра Троицка, получил от горожанина взятку в виде денег. За вознаграждение чиновник должен был устроить мужчину администратором парка культуры и отдыха им. Н. Д. Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга города Троицка».