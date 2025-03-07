Мошенника, завладевшего 100 млн тенге, экстрадировали из Германии в Казахстан

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий местонахождение одного подозреваемого удалось установить в октябре прошлого года в городе Нюрнберг ФРГ. После чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан фигурант был экстрадирован на Родину.