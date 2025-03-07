В Подмосковье назвали возможную причину пожара на складе с паллетами

Ранее сообщалось о пожаре на складе с паллетами в микрорайоне Сходня в Московской области. Площадь составила 1,6 тыс. кв. м, кровля здания обрушилась на 800 кв. м. В прокуратуре добавили, что в то же время на промзоне загорелся автосервис, площадь пожара составила 300 кв. метров. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств обоих пожаров.