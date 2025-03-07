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В Подмосковье назвали возможную причину пожара на складе с паллетами

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Аварийный режим работы отопительных приборов мог стать причиной возгорания на складе с паллетами в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным надзорного ведомства, на территории одной из промышленных зон загорелись склад и автосервис. «По предварительным данным, два возгорания не связаны между собой, причиной возникновения пожара в автосервисе могло послужить неосторожное обращение с огнем, на складе — аварийный режим работы отопительных приборов», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о пожаре на складе с паллетами в микрорайоне Сходня в Московской области. Площадь составила 1,6 тыс. кв. м, кровля здания обрушилась на 800 кв. м. В прокуратуре добавили, что в то же время на промзоне загорелся автосервис, площадь пожара составила 300 кв. метров. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств обоих пожаров.