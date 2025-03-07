В Волгоградской области мужчину обвинили в незаконном изготовлении оружия

В ходе проведенного расследования было установлено, что 41-летний мужчина, проживающий в одном из хуторов Алексеевского района, незаконно владея охотничьим ружьем модели ИЖ-ЗК, решил внести в его конструкцию изменения.
Для этого он произвел незаконную модификацию оружия, отпилив ствол и переделав его в нарезной, а также изготовил самодельный глушитель.
В декабре 2024 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства обвиняемого, во время которого обнаружили в гараже самодельное нарезное оружие, а также 56 патронов, находившихся в незаконном хранении.
Проведенная специалистами судебно-баллистическая экспертиза показала, что модифицированное жителем Волгоградской области ружье является пригодным для стрельбы.
Вследствие этого, в отношении гражданина было инициировано уголовное преследование. В дальнейшем ему предъявили обвинение в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 223 «Незаконное изготовление огнестрельного оружия» и ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».
Отмечается, что обвиняемый признал свою вину. Дело было передано в районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.