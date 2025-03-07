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СК начал доследственную проверку после гибели пенсионерки в пожаре под Омском

Женщина погибла в результате отравления угарным газом.

Источник: Комсомольская правда

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели 79-летней пенсионерки при пожаре в частном доме в поселке Лесногорском Марьяновского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Пожар в частном доме произошел в ночь с 5 на 6 марта. Тушение возгорания заняло более трех часов. На месте было обнаружено тело хозяйки дома. Предварительная причина смерти пенсионерки — отравление угарным газом.

По данным, полученным при осмотре места случившегося, причиной пожара стала неисправность печного отопления.