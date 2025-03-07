Жителя Тольятти задержали с крупной партией наркотиков

В Тольятти полицейские задержали местного жителя, которого подозревали в причастности к распространению наркотиков. Они осмотрели квартиру 31-летнего мужчины и нашли в ней три подозрительных свертка, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
— Исследование показало, что вещество в свертках является наркотическим средством, — прокомментировала пресс-служба регионального МВД и уточнила, что его масса составила 290 граммов, что считается крупной партией.
Мужчина признался, что купил наркотики в интернете, и планировал распространить их на территории области. Ранее он уже имел судимость. На него завели новое уголовное дело, полицейские выясняют, кто еще мог быть к этому причастен.